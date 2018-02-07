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| | В РФ отзывают 1551 седан Skoda Superb

В РФ отзывают 1551 седан Skoda Superb

Вчера, 18:13
Чешская машиностроительная компания Skoda, входящая в структуру немецкого концерна Volkswagen, объявила об отзыве на сервис 1551 седана Skoda Superb. Причиной отзывной кампании выступают возможные неполадки в фарах, о чем сообщает Росстандарт.

В РФ отзывают 1551 седан Skoda Superb

 

Под отзыв подпадают машины, проданные с 2016 по 2018 годы. Как сообщают представители Росстандарта, фары ближнего света после старта сохраняют позицию базового параметра. В СТО на машинах, которые затронет отзыв изменят настройки для контроля установки фар с помощью перепрограммирования. Все ремонтные работы инженеры проведут за счет автопроизводителя.

Еще одна масштабная кампания по отзыву авто Skoda была проведена летом 2017 года. Тогда отозвали 1536 экземпляров Skoda Yeti и Skoda Rapid. Причиной старта сервисной кампании считается дефект защитных ремней.
Дмитрий Павличко
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