В РФ отзывают 1551 седан Skoda Superb

Чешская машиностроительная компания Skoda, входящая в структуру немецкого концерна Volkswagen, объявила об отзыве на сервис 1551 седана Skoda Superb. Причиной отзывной кампании выступают возможные неполадки в фарах, о чем сообщает Росстандарт.

Дмитрий Павличко

Под отзыв подпадают машины, проданные с 2016 по 2018 годы. Как сообщают представители Росстандарта, фары ближнего света после старта сохраняют позицию базового параметра. В СТО на машинах, которые затронет отзыв изменят настройки для контроля установки фар с помощью перепрограммирования. Все ремонтные работы инженеры проведут за счет автопроизводителя.Еще одна масштабная кампания по отзыву авто Skoda была проведена летом 2017 года. Тогда отозвали 1536 экземпляров Skoda Yeti и Skoda Rapid. Причиной старта сервисной кампании считается дефект защитных ремней.