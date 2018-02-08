В российских регионах растет популярность каршеринга

НУЖНА ПРОВОДКА В ЯНДЕКС, ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, В КОРЗИНУ ПЛИЗ)))

Каршеринг – краткосрочная аренда автомобилей, становится все более востребованной и удобной услугой.

В Москве и Санкт-Петербурге уже действует более десяти крупных каршеринговых компаний, собственный сервис «Яндекс.Драйв» намерен запустить Яндекс. Бизнес в этой сфере начинает расширять свои границы и осваивать новые территории.Как отмечают аналитики транспортной компании «Титан Транс Авто», повысился спрос на перевозки каршеринговых автомобилей в регионы Центральной России. Эти области активно развиваются, благодаря программам государственной поддержки, что благотворно сказывается и на рынке услуг, в том числе и каршеринга. Аркадий Зверев оперативный директор транспортной компании, заявил, что «Титан Транс Авто» готова не просто увеличить объемы перевозок, но и расширить их географию, поскольку имеет большой опыт транспортировки автомобильной техники автовозами и по железной дороге.Каршеринговые компания хорошо понимают перспективы работы на Дальнем Востоке и Западной Сибири. Эти регионы активно осваивает российский бизнес, государство оказывает поддержку, поэтому услуга каршеринга здесь набирает популярность.