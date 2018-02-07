Штефан Тойхерт возглавит российский филиал BMW

Согласно информации, полученной от профильных изданий, главой российского филиала баварской компании BMW назначен Штефан Тойхерт. Он сменил на этом посту Максимиллиана Кельнера.

Дмитрий Павличко

Сообщается, что решение о новом назначении вступает в силу, начиная с 1 марта 2018 года. Отмечается, что Келльнер покидает свою должность из-за проблем со своим здоровьем. Новый директор пока никак не комментирует свою новую должность.Тойхерт родился в 1968 году в городе Лейпциге. В течение определенного времени он трудился продавцом в Scania. В 1993 году возглавил германское подразделение BMW Niederlassung, затем начал работать в отделе активных продаж автопроизводителя. До своего нового назначения он числился директором представительства BMW в Таиланде, ликвидированное в прошлом году. Тойхерт отметил, что офис под его руководством будет заниматься поставками авто и поддержкой местных автоцентров.Келльнер возглавлял российский офис BMW в течение 6 месяцев, а вот куда его назначат не сообщается. Ожидается, что Тойхерт представит несколько новинок на мотор-шоу в Москве.