В конце января в России пересмотрели цены на авто сразу 17 компаний

Аналитики «АВТОСТАТ» исследовали рынок новых автомобилей России в конце января текущего года. В результате сразу 17 компаний изменили прайс-листы на свою продукцию во второй половине прошлого месяца.

Татьяна Рязанская

Производитель Datsun поднял цены на 1,1% – 1,6% на авто on-DO, а модель mi-DO подорожала на 1,1% – 1,4%. В конце января 2018 года подорожал флагманский Mitsubishi Outlander на 0,5% – 2%, а также Pajero Sport на 1,4% – 1,8%. Производитель Smart поднял цену на модель ForTwo на 4,7% – 34,7%, а модель ForFour подорожала на 7,2% – 31,3%.Французская компания Renault изменила цены сразу на четыре модели. Теперь кроссовер Duster подорожал на 1,7% – 3,1%, модель Logan в кузове седан прибавила в цене 2% –2,4%. Хэтчбэк Sandero прибавил в цене 1,6% – 2,3%, а версия Sandero Stepway – 1,4% – 2,2%.Южнокорейский производитель Hyundai также увеличил стоимость четырех своих моделей. Sonata и Solaris в кузове седан теперь обойдутся на 1,% –2,4% и на 1,1% – 3,2% дороже. А кроссовер Santa Fe подорожал на 0,4% – 0,5%, тогда как версия Grand Santa Fe стала дороже на 0,5% – 0,6%.