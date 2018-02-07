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| | Тюнеры из Lumma Design выкатили спортивный Range Rover Velar

Тюнеры из Lumma Design выкатили спортивный Range Rover Velar

Сегодня, 11:34
Специалисты из немецкого тюнинг-ателье Lumma Design представили результаты своей работы над премиальный британским внедорожником Range Rover Velar. Новинка получили более агрессивные и спортивные черты дизайна, но мощность двигателя модели осталась прежней.

Тюнеры из Lumma Design выкатили спортивный Range Rover Velar

 

Пакет дополнений для Range Rover Velar от Lumma Design начинается с кастомных расширителей колёсных арок, что делает автомобиль шире примерно на 30 мм с каждой стороны. Кузовные дополнения позволили тюнерам установить особые колесные диски размерностью в 22 или 23 дюйма.

Кроме того, новый Range Rover Velar от Lumma Design получил полностью пересмотренную решетку радиатора, а также компактный спойлер сзади, что вместе придало автомобилю более агрессивный и динамичный дизайн. Ещё более спортивная решетка радиатора будет стоить несколько дороже.

Тюнеры из Lumma Design выкатили спортивный Range Rover Velar

 

Тюнеры из Lumma Design выкатили спортивный Range Rover Velar

 

Что касается стоимости, то спойлер и радиаторная решетка для Range Rover Velar обойдутся в 1000 евро, а за кастомный капот из карбона придётся выложить ещё 1 300 евро. Установка колёсных арок оценена в 1 400 евро, а приобрести колёсные диски от Lumma можно за 1 544 евро. Для интерьера тюнеры предлагают алюминиевые педали, спортивный руль, обивку из алькантры и многое другое
Васисуалий Мурчалов
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