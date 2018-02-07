Тюнеры из Lumma Design выкатили спортивный Range Rover Velar

Специалисты из немецкого тюнинг-ателье Lumma Design представили результаты своей работы над премиальный британским внедорожником Range Rover Velar. Новинка получили более агрессивные и спортивные черты дизайна, но мощность двигателя модели осталась прежней.

Пакет дополнений для Range Rover Velar от Lumma Design начинается с кастомных расширителей колёсных арок, что делает автомобиль шире примерно на 30 мм с каждой стороны. Кузовные дополнения позволили тюнерам установить особые колесные диски размерностью в 22 или 23 дюйма.Кроме того, новый Range Rover Velar от Lumma Design получил полностью пересмотренную решетку радиатора, а также компактный спойлер сзади, что вместе придало автомобилю более агрессивный и динамичный дизайн. Ещё более спортивная решетка радиатора будет стоить несколько дороже.

Васисуалий Мурчалов

Что касается стоимости, то спойлер и радиаторная решетка для Range Rover Velar обойдутся в 1000 евро, а за кастомный капот из карбона придётся выложить ещё 1 300 евро. Установка колёсных арок оценена в 1 400 евро, а приобрести колёсные диски от Lumma можно за 1 544 евро. Для интерьера тюнеры предлагают алюминиевые педали, спортивный руль, обивку из алькантры и многое другое