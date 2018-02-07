В Mercedes-Benz извинились за высказывание Далай-ламы в рекламе по просьбе китайских потребителей

Представители немецкой машиностроительной компании Mercedes-Benz принесли свои извинения за недавнюю рекламу, появившуюся в социальных сетях, где приводилась цитата Далай-ламы. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

В профиле Mercedes-Benz в Instagram появилась картинка, изображающее купе белого цвета, имеющего хэштэг #понедельничнаямотивация. Вместе с хэштэгом под фото появилась и цитатата: «Смотрите на ситуацию с разных точек зрения и вы станете более открытым». Авторство цитаты приписывают Далай-ламе.На протяжении нескольких часов китайское интернет-сообщество разразилось тысячами гневных отзывов. Выразив недовольство использованием высказывания тибетского духовного лидера. За пределами Поднебесной 82-летний Далай-лама имеет обширную популярность, благодаря своим учениям о мире и сострадании. В КНР же монаха считают подстрекателем.Позже немцы убрали спорную запись в соцсети и обнародовали слова извинения в Weibo. Таким образом, немецкие разработчики признали, что оскорбили чувства местных автолюбителей и работников своих местных филиалов.