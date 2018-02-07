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| | Число электрокаров в Шанхае в 2017 году составило 165 000 экземпляров

Число электрокаров в Шанхае в 2017 году составило 165 000 экземпляров

Вчера, 21:24
Общее число электрокаров в Шанхае к концу 2017 года достигло 165 000 экземпляров. Этот показатель на 35% выше результатов 2016 года (+61 300 единиц).

Число электрокаров в Шанхае в 2017 году составило 165 000 экземпляров

 

В прошлом году на 36,2% врзрос уровень реализации электромобилей и гибридов. «Зеленые» автомобили становятся более востребованными среди частных лиц, учитывая работающие в городе упрощенные правила выдачи автономеров на данные машины. Объем сбыта электрокаров частным лицам в минувшем году поднялся на 19%.

В ТОП-5 наиболее популярных брендов электрокаров в Шанхае попали Roewe, BYD, Tesla, «Бэйци» и «Шэньлун». Быстрое распространение «зеленого» транспорта в китайском мегаполисе связано с быстроразвивающими инфраструктурными объектами. К концу 2017 года в Шанхае числилось більше 129 000 пунктов для підзарядки электрических машин.

В Китае действуют спецпрограммы поддержки машиностроительных компаний, создающих электромобили, в состав которых входять налоговые льготы и субсидии, благодаря которым можно уменшить цену продукции для автолюбителей. В 2017 году по всей Поднебесной продано 777 000 электрокаров.
Дмитрий Павличко
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