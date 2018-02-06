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| | Genesis G80 обслужит гостей Российского инвестиционного форума

Genesis G80 обслужит гостей Российского инвестиционного форума

Вчера, 18:03
Премиальный бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai Motor, стал официальным транспортным партнером Российского инвестиционного форума, который пройдёт в Сочи. Отмечается, что участников форума будут обслуживать 110 премиальных седанов модели Genesis G80.

Genesis G80 обслужит гостей Российского инвестиционного форума

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, Российский инвестиционный фонд в Сочи будут обслуживать 110 премиальных седанов Genesis G80. Сообщается, что Алексей Калицев, руководитель подразделения «Хендэ Мотор СНГ», передал Александру Стуглеву, главе фонда «Росконгресс», сертификат на автомобили, которые будут перевозить участников форума.

Господин Калицев во время общения с журналистами отметил, что Российский инвестиционный форум является уникальным местом для раскрытия инвестиционного потенциала всех российских регионов. Также отмечается, что Hyundai является крупнейшим корейским инвестором на территории РФ.

Глава «Хендэ Мотор СНГ» напомнил, что Genesis является партнером Российского инвестиционного форума в Сочи с 2016 года. Данный факт говорит о том, что власти и представители бизнеса высоко ценят качество автомобилей молодого бренда, созданных благодаря опыту Hyundai.
Васисуалий Мурчалов
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