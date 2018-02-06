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| | Представлен самый мощный спорткар Porsche GT3 RS

Представлен самый мощный спорткар Porsche GT3 RS

Вчера, 21:00
На страницах европейских автомобильных изданий появились свежие официальные фото нового спорткара Porsche GT3 RS. Отмечается, что новинка имеет под капотом 520 лошадиных сил, что делает автомобиль самой мощной моделью бренда с атмосферным мотором. 

 

Представлен самый мощный спорткар Porsche GT3 RS

 

Согласно данным СМИ, компания Porsche опубликовала свежие официальные фото нового спорткара Porsche GT3 RS, но позже разработчики удалили снимки. К счастью, американский портал motor1 успел сохранить фотографии.

Что касается технических характеристик, то новый Porsche GT3 RS оснащается 4,0-литровым атмосферным двигателем, который имеет мощность в 520 лошадиных сил. Данный показатель на 20 «лошадок» больше, чем у модели до обновления.

Представлен самый мощный спорткар Porsche GT3 RS

 

Представлен самый мощный спорткар Porsche GT3 RS

 

 

Представлен самый мощный спорткар Porsche GT3 RS

 

Ожидается, что новый Porsche GT3 RS сможет разгоняться до первых 100 километров в час всего за 3,2 секунды, а максимальная скорость движения составляет 312 километров в час. В список оснащения автомобиля входит система управления задними колёсами, а также полностью пересмотренный аэродинамический обвес. В качестве опции доступен пакет дополнений Clubsport, который включает в себя необходимое для любительских гоночных коллективов – огнетушитель, металлический каркас безопасности и шеститочечные ремни безопасности.
Васисуалий Мурчалов
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