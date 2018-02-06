Илон Маск показал, как Tesla Roadster полетит на Марс

Американская компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, запустила в космос самую большую ракету в истории человечества. Примечательно, что на борту судна также находится электрический спорткар Tesla Roadster, который является личным автомобилем господина Маска.

Васисуалий Мурчалов

Частная американская компания SpaceX готовится запустить в космос ракету-носитель Falcon Heavy, которая является самым мощным космическим судном в наши дни. На данный момент компания Илона Маска опубликовала видеоролик с подготовкой к полёту, на котором можно также увидеть и погрузку на борт электрокара Tesla Roadster. Примечательно, что автомобиль направляется к орбите Марса.В компании SpaceX отметили, что если Falcon Heavy стартует успешно, что она окажется вдвое мощнее, чем любая существующая сегодня ракета-носитель. Такой челнок способен доставить к орбите Марса порядка 64 тонн груза. Именно такую массу может поднять авиалайнер Boeing 737.Илон Маск похвастался, что создание новой Falcon Heavy обошлось втрое дешевле, чем строительство ближайшего конкурента – Delta 4. Наряду с этим стоит отметить, что запуск ракеты состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.