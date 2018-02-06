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| | Илон Маск показал, как Tesla Roadster полетит на Марс

Илон Маск показал, как Tesla Roadster полетит на Марс

Вчера, 19:00
Американская компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, запустила в космос самую большую ракету в истории человечества. Примечательно, что на борту судна также находится электрический спорткар Tesla Roadster, который является личным автомобилем господина Маска.

Илон Маск показал, как Tesla Roadster полетит на Марс

 

Частная американская компания SpaceX готовится запустить в космос ракету-носитель Falcon Heavy, которая является самым мощным космическим судном в наши дни. На данный момент компания Илона Маска опубликовала видеоролик с подготовкой к полёту, на котором можно также увидеть и погрузку на борт электрокара Tesla Roadster. Примечательно, что автомобиль направляется к орбите Марса.

В компании SpaceX отметили, что если Falcon Heavy стартует успешно, что она окажется вдвое мощнее, чем любая существующая сегодня ракета-носитель. Такой челнок способен доставить к орбите Марса порядка 64 тонн груза. Именно такую массу может поднять авиалайнер Boeing 737.


Илон Маск похвастался, что создание новой Falcon Heavy обошлось втрое дешевле, чем строительство ближайшего конкурента – Delta 4. Наряду с этим стоит отметить, что запуск ракеты состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.
Васисуалий Мурчалов
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