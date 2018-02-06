Новый универсал Mazda6 Touring представлен официально

Японская компания Mazda рассекретила внешность и некоторые технические характеристики рестайлингового универсала Mazda6 Touring, который представят публике уже 6 марта на автосалоне в Женеве. Новинка получила эволюционный дизайн, а также серьёзные обновления в моторной линейке.

Представители компании Mazda сообщили, что рестайлинговый универсал Mazda6 Touring дебютирует уже через несколько недель на международном автосалоне в Женеве, Швейцария. Новый универсал, как и представленный в 2016 седан линейки, получил множество сходств с концептуальным Mazda Vision Coupe. Новинка получила пересмотренный дизайн передней оптики, увеличенную решетку радиатора и округлую заднюю часть кузова.Что касается технических характеристик, то новый Mazda6 Touring обустроен 2,5-литровым бензиновым мотором, отдача которого составляет 192 лошадиные силы. Установка оснащается системой прямого впрыска топлива и способна отключать два цилиндра при низких нагрузках.

Васисуалий Мурчалов

В салоне нового Mazda6 Touring появилась полностью пересмотренная центральная консоль, а также цифровая приборная панель и мультимедийный центр. Не исключено, что в дальнейшем моторная линейка новинки пополнится турбированным агрегатом.