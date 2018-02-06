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| | Новый универсал Mazda6 Touring представлен официально

Новый универсал Mazda6 Touring представлен официально

Вчера, 20:04
Японская компания Mazda рассекретила внешность и некоторые технические характеристики рестайлингового универсала Mazda6 Touring, который представят публике уже 6 марта на автосалоне в Женеве. Новинка получила эволюционный дизайн, а также серьёзные обновления в моторной линейке.

Новый универсал Mazda6 Touring представлен официально

 

Представители компании Mazda сообщили, что рестайлинговый универсал Mazda6 Touring дебютирует уже через несколько недель на международном автосалоне в Женеве, Швейцария. Новый универсал, как и представленный в 2016 седан линейки, получил множество сходств с концептуальным Mazda Vision Coupe. Новинка получила пересмотренный дизайн передней оптики, увеличенную решетку радиатора и округлую заднюю часть кузова.

Что касается технических характеристик, то новый Mazda6 Touring обустроен 2,5-литровым бензиновым мотором, отдача которого составляет 192 лошадиные силы. Установка оснащается системой прямого впрыска топлива и способна отключать два цилиндра при низких нагрузках.

Новый универсал Mazda6 Touring представлен официально

 

Новый универсал Mazda6 Touring представлен официально

 

Новый универсал Mazda6 Touring представлен официально

 

Новый универсал Mazda6 Touring представлен официально

 

В салоне нового Mazda6 Touring появилась полностью пересмотренная центральная консоль, а также цифровая приборная панель и мультимедийный центр. Не исключено, что в дальнейшем моторная линейка новинки пополнится турбированным агрегатом.
Васисуалий Мурчалов
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