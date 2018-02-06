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| | LADA Vesta впервые добилась звания российского бестселлера

LADA Vesta впервые добилась звания российского бестселлера

Вчера, 17:08
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе нынешнего года российская модель LADA Vesta стала самым популярным автомобилем на рынке РФ. Эксперты уверены, что таких показателей удалось добиться благодаря выходу на рынок универсала LADA Vesta SW и его кроссовой версии LADA Vesta SW Cross. 

 

LADA Vesta впервые добилась звания российского бестселлера

 

Аналитики отметили, что в январе нынешнего года официальные дилерские центры России смогли продать 6 696 автомобилей линейки LADA Vesta. Данный показатель превышает результат годичной давности сразу на 63,8%. Что касается корейского KIA Rio, который был лидером российского рынка ранее, то данная модель разошлась тиражом в 6 582 автомобиля при росте спроса на 15,6%.

На третьем месте в рейтинге самых популярных в России моделей по итогам января расположился бюджетный седан LADA Granta, который нашёл своих владельцев 5 315 раз при росте продаж на 14,9%.

Что касается самых популярных кроссоверов, то лидером в сегменте SUV остается Hyundai Creta, владельцами которого стали 3 833 россиянина (+49,4%). Седан Volkswagen Polo увеличил популярность на 25,8% (3 209 единиц), а кроссовер KIA Sportage – почти вдвое (3 067 единиц). Далее в рейтинге следует седан Hyundai Solaris, который в январе разошелся тиражом в 2 987 единиц (+3,5%).
Васисуалий Мурчалов
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