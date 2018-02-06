В январе российский авторынок вырос на 31%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», которое ссылается на АЕБ, в январе 2018 года на автомобильном рынке России было реализовано 102 464 новых автомобиля. Эксперты отмечают, что такие показатели сразу на 31,3% выше, чем результаты января 2017 года.

Васисуалий Мурчалов

Специалисты Ассоциации европейского бизнеса отметили, что внушительный рост спроса на новые автомобили в России в январе нынешнего года прежде всего наблюдается из-за низких продаж в январе 2017 года. Аналитики отмечают, что в дальнейшем на российском рынке будет прослеживаться положительная динамика, но с куда менее впечатляющими цифрами.Кроме того, по мнению аналитиков, в январе 2018 года россияне стремились раскупить автомобили 2017 модельного года, которые предлагались со скидками и другими специальными стимулирующими программами.Российская компания «АвтоВАЗ» в январе 2018 года реализовала 21 005 новых автомобилей бренда LADA, что говорит о росте спроса сразу на 29%. Корейская марка KIA удерживает лидерство в рейтинге иномарок, продав 13 310 автомобилей и увеличив спрос на 49%.На третьем месте по итогам января расположилась компания Hyundai, на автомобилях которой остановили выбор 8 750 российских клиентов. Такие показатели обеспечили бренду рост спроса на 31%.