Составлен ТОП-10 самых продаваемых грузовиков в России

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщает, что по итогам 2017 года в России было реализовано порядка 80 200 новых грузовых автомобилей, а при подсчёте не учитывались модели сегмента LCV. Примечательно, что такие показатели сразу на 50,8% больше, чем результаты продаж 2016 года.

Васисуалий Мурчалов

Аналитики сообщили, что самым популярным грузовым автомобилем по итогам продаж в 2017 году стал российский бортовой КАМАЗ-43118, который разошелся тиражом в 5 900 единицы, увеличив реализацию сразу на 26% в сравнении с результатами 2016 года. Вторая строчка рейтинга достается немецкому Mercedes-Benz Actros, который нашёл своих клиентов 5 100 раз, увеличив спрос практически вдвое. Третья строчка достается российскому ГАЗ «GAZon Next», продажи которого составили 5 000 единиц (+13%).Что касается «пятерки» лидеров, то оставшиеся два места по итогам 2017 года достаются моделям Камского автомобильного завода – КАМАЗ-65115 (4 700 единиц, +27%) и КАМАЗ-6520 (4 500 единиц, +46%).В ТОП-10 самых популярных в России грузовиков в 2017 году также смогли попасть такие модели как Volvo FH, DAF XF Series, Man TGS, Scania R и Scania G. В целом в минувшем году спрос вырос практически на все грузовые модели.