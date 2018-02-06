В Россию приехал спортивный кроссовер Skoda Kodiaq Sportline

Представители российского офиса чешского бренда Skoda озвучили цены на новый кроссовер Soda Kodiaq в спортивной версии Sportline. Отмечается, что за базовый вариант модели с 1,4-литровым мотором придётся выложить как минимум 2 180 000 рублей.

Согласно данным российских автомобильных изданий, которые ссылаются на пресс-центр Skoda, новый кроссовер Skoda Kodiaq Sportline в базовой версии ценой в 2 180 000 рублей оснащается 1,4-литровым бензиновым мотором TSI, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. За вариацию с 2,0-литровым 180-сильным дизельным мотором TDI придётся выложить 2 483 000 рублей. «Топовый» Skoda Kodiaq Sportline с 180-сильным бензиновым мотором получил ценник в 2 528 000 рублей.Новый Skoda Kodiaq Sportline от стандартного исполнения модели отличается некоторыми спортивными акцентами. Так, в салоне чешского SUV нашли место спортивные ковшеобразные сидения, отделанные кожей и алькантарой. Пространство под сидениями подсвечивается светодиодами, а кресла получили электрическую регулировку.

Васисуалий Мурчалов

Что касается внешности, то новый Skoda Kodiaq Sportline получает экстерьерные акценты черного цвета – в такой колер окрашены корпуса зеркал, рейлинги на крыше, окантовка радиаторной решетки, а также часть бамперов. Кроме того, модель поставлена на особые колёсные диски.