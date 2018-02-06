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| | Хэтчбек KIA Ceed нового поколения дебютирует в Женеве

Хэтчбек KIA Ceed нового поколения дебютирует в Женеве

Сегодня, 13:30
Южнокорейская компания KIA опубликовала первые рендеры нового поколения хэтчбека KIA Ceed, который теперь лишился апострофа в названии. Отмечается, что дизайн модели разрабатывался европейским офисом KIA, а публичный дебют модели состоится на автосалоне в Женеве в марте 2018 года.

Хэтчбек KIA Ceed нового поколения дебютирует в Женеве

 

Компания KIA на своих страницах в социальных сетях опубликовала первые дизайн-скетчи хэтчбека KIA Ceed третьей генерации. Отмечается, что внешность новинки разрабатывали те же специалисты, которые отвечали за дизайн KIA Stinger, поэтому хэтчбек получил более выразительный спортивный стиль. Кроме того, разработчики анонсировали более острое рулевое управление и улучшенные ходовые качества.

Информация о технических характеристиках нового KIA Ceed пока не озвучивается официально, но инсайдеры сообщили, что гамму моторов составит 1,0-литровый 120-сильный турбоагрегат, а также установка объёмом в 1,4-литра, которая генерирует 140 лошадиных сил. Дизельная линейка будет представлена 1,6-литровым мотором отдачей в 110 и 136 «лошадок».

Хэтчбек KIA Ceed нового поколения дебютирует в Женеве

 

Хэтчбек KIA Ceed нового поколения дебютирует в Женеве

 

Публичная премьера хэтчбека KIA Ceed состоится уже 6 марта на автосалоне в Женеве. Кроме того, разработчики обещают презентовать стильную и практичную версию модели в кузове Shooting Brake.
Васисуалий Мурчалов
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