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| | Названы страны Европы с самым дорогим бензином в 2018 году

Названы страны Европы с самым дорогим бензином в 2018 году

Сегодня, 13:00
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» провели анализ стоимости бензина в странах Европы и выяснили, где в ЕС автолюбители приобретают самое дорогое топливо. Примечательно, что самый дешевый бензин предложен водителям России, Беларуси и Казахстана.

Названы страны Европы с самым дорогим бензином в 2018 году

 

Согласно информации аналитиков, самый дорогой бензин приобретают владельцы автомобилей из Нидерландов, Италии и Греции. Отмечается, что в Нидерландах один литр бензина марки АИ-95 в пересчёте на российскую валюту стоит порядка 110 рублей. В Италии стоимость аналогичного топлива составляет 108 рублей за литр, а в Греции – 106 рублей.

Самый дешевый бензин марки АИ-95 продается в розничных точках Казахстана, где местные автомобилисты могут приобрести топливо всего за 31,1 рублей. На второй строчке с ценой бензина в 36,4 рубля занимает Беларусь, а замыкает «тройку» лидеров Россия с показателем в 41 рубль. В ТОП-5 также смогли попасть Украина и Болгария с показателем в 55,6 и 72,3 рублей соответственно. Что касается дизельного топлива, то оно оказалось самым дорогим в Швеции.

Ожидается, что в 2018 году нефть марки Brent подорожает на 5-9%, поэтому в странах ЕС стоимость топлива увеличится на аналогичные цифры. Помимо этого, из-за повышающихся акцизов стоимость бензина в РФ также вырастет.
Васисуалий Мурчалов
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