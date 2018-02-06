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| | «Яндекс» запустит в Москве каршеринг с фиксированным тарифом

«Яндекс» запустит в Москве каршеринг с фиксированным тарифом

Сегодня, 15:39
Уже в феврале в Москве начнет работать новый оператор каршеринга «Яндекс.Драйв». Особенностью его услуг станет фиксированная стоимость аренды автомобиля. 

 

«Яндекс» запустит в Москве каршеринг с фиксированным тарифом

 

Цена на поездку будет рассчитываться по тому же алгоритму, как и в приложении «Яндекс.Такси»: стоимость поездки известна до того, как водитель сядет в авто, и не изменится в зависимости от дорожной ситуации.

Чтобы верно рассчитать цену поездки, клиент каршеринга «Яндекс.Драйв» должен указать точный адрес. Программа не только укажет точную цену на услугу, но также предложит оптимальный маршрут с учетом дорожных ситуаций. Поездка обойдется клиентам минимум в 5 рублей вместе со страховкой.

Сервис «Яндекс.Драйв» будет также предоставлять услуги классического поминутного каршеринга, однако стоимость будет объявлена позже. На данный момент в автопарке «Яндекс.Драйв» в Москве находятся автомобили KIA Rio и Rio X-Line, а также Renault Kaptur.
Татьяна Рязанская
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