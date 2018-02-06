Hyundai рассекретил цены и характеристики кроссовера Santa Fe 2019

Южнокорейская компания Hyundai опубликовала первые фото и технические характеристики нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe. Отмечается, что публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года.

На страницах официального портала компании Hyundai появились первые фото нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe 2019 модельного года. Помимо этого, разработчики опубликовали стартовую цену и некоторые технические характеристики долгожданной модели. Эксперты ожидают, что публике новинку продемонстрируют в марте 2018 года на мотор-шоу в Женеве, но нельзя исключать, что разработчики перенесут премьеру на автосалон в Нью-Йорке.Что касается внешности, то новый Hyundai Santa Fe получил полностью пересмотренный дизайн кузова. Новинка оснащается «фамильной» решеткой радиатора, схожей с решением Hyundai Kona, а также стильной двухсекционной оптикой.

Васисуалий Мурчалов

В салоне кроссовера расположилась пересмотренная центральная консоль, а также «парящий» дисплей информационно-развлекательной системы. Что касается моторной линейки, то новый Hyundai Santa Fe получит 2,0- и 2,2-литровые турбодизельные моторы, а также 2,0-литровый бензиновый агрегат. В Южной Корее модель получит минимальный ценник в 28 150 000 вон (примерно 1 460 000 рублей).