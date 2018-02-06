McLaren обещает электрифицировать новое поколение суперкаров и внедрить автопилот

Следующее поколение спортивных автомобилей McLaren, автомобили которого начнут выходить в 2019 году, получит линейку гибридных двигателей, а также некоторые системы автономного управления. Наряду с этим в компании отметили, что лимитированные версии суперкаров по-прежнему будут оснащаться классическими двигателями внутреннего сгорания.

Васисуалий Мурчалов

На страницах британского автомобильного издания Autocar появилась информация о новом поколении суперкаров от McLaren. Отмечается, что первым автомобилем в совершенно новой линейке станет замена для McLaren 570S. Новинка будет построена на пересмотренном карбоновом монококе Monocell II, а также получит новейший гибридный мотор.Разработчики подчеркнули, что каждый суперкар нового поколения получит электрификацию, ведь шасси для моделей уже адаптировано для установки электромотора и блока литий-ионных аккумуляторов.Майк Флюитт, глава McLaren, во время общения с журналистами подтвердил, что для новинок бренда будут предложены исключительно гибридные моторы, но некоторые модели с ограниченным тиражом могут получить чистые ДВС. Также новинки McLaren получат некоторые беспилотные функции, но глава бренда заверил, что речь идёт о минимальном пакете систем безопасности, которые требует законодательство.