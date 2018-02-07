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| | В России подорожали седан Volkswagen Polo и пикап Amarok

В России подорожали седан Volkswagen Polo и пикап Amarok

Сегодня, 04:00
Автопроизводители продолжают поднимать цены на свои модели. Компания Volkswagen изменила стоимость седана Polo и пикапа Amarok, в результате модели подорожали на 15-20 тыс. рублей.

В России подорожали седан Volkswagen Polo и пикап Amarok

 

Самая бюджетная версия Volkswagen Polo Conceptline, оснащенная 1,6-литровым двигателем мощностью 90 «лошадей» и МКПП, сохранила ценник в 599,9 тысячи рублей. Однако в других комплектациях седан заметно подорожал. Версия Trendline теперь обойдется в 664,9 тысячи рублей.

Вариант с двигателем производительностью 110 «лошадей» теперь предлагают за 709,9 тысячи рублей. Комплектация Highline с АКПП и 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 135 «лошадей» теперь доступна за 894,9 тысячи рублей, а максимальная версия GT Polo обойдется в 919,9 тысячи рублей.

Пикап Volkswagen Amarok подорожал на 63,8-76,1 тысячи рублей. Базовая версия Trendline с МКПП и 2-литровым двигателем мощностью 140 «лошадей» доступна по цене от 2 млн 167,5 тысячи рублей. Версия с турбодвигателем производительностью 180 «лошадей» обойдется в 2 млн 192,5 тысячи рублей, а с АКПП – 2 млн 291 тысячу рублей. Пикап Amarok, оснащенный 3-литровым двигателем V6 производительностью 224 «лошади» и АКПП, теперь доступен за 3 млн 20,9 тысячи рублей.
Татьяна Рязанская
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