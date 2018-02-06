Роскошные авто проекта «Кортеж» отправятся в Азию и на Ближний Восток

НАМИ, отвечающий за разработку автомобилей на единой модульной платформе, и компания Sollers рассматривают Азию и Ближний Восток для экспорта всех моделей «Кортеж». Проект включает в себя разработку седанов, лимузинов, минивэнов и внедорожников для первых лиц государства.

Татьяна Рязанская

Недавно стало известно, что детали для автомобилей «Кортеж» изготовят 147 различных компаний, среди которых 74 – российские предприятия. Первые модели будут изготовлены для государственных нужд, а на авторынок России новинки выйдут уже во второй половине текущего года.Разработка авто на единой платформе началась ещё в 2012 году, теперь же машины практически готовы к эксплуатации: проводятся финальные тесты. В моторную линейку машин «Кортеж» вошли силовые установки V8, V12 и L4, собранные в России. Авто получили гибридное исполнение.Согласно заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова, стоимость авто «Кортеж» будет на 15% меньше премиальных машин. В 2018 году на проект выделили 3,7 млрд рублей. Сейчас НАМИ и Sollers рассматривают авторынок Китая для продажи моделей «Кортеж».