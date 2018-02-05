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| | «КАМАЗ» выпустил более 1 100 грузовиков с 22 января

«КАМАЗ» выпустил более 1 100 грузовиков с 22 января

Вчера, 19:15
Компания «КАМАЗ» с момента выхода с зимних каникул 22 января и до конца месяца выпустила 1 151 грузовой автомобиль. Примечательно, что российский производитель грузовиков намерен увеличить данное значение более чем в два раза в феврале.

«КАМАЗ» выпустил более 1 100 грузовиков с 22 января

 

Как сообщает агентство «АВТОСТАТ», в текущем месяце автогигант «КАМАЗ» запланировал выпустить 3 250 грузовиков, что на 13% больше результатов за февраль 2016 года. Ранее компания обнародовала бизнес-план на 2018 год, согласно которому с конвейеров завода «КАМАЗ» должно сойти не менее 43 100 машин.

Уточняется, что 37 000 грузовиков предназначены для домашнего авторынка, а оставшиеся 6 100 автомобилей отправятся за рубеж. При выполнении плана выручка компании достигнет 171,3 млрд рублей, тогда как чистая прибыль будет составлять 1,59 млрд рублей.

Помимо этого, в нынешнем году «КАМАЗ» намерен развивать ряд инвестиционных проектов, включая запуск продаж новой генерации грузовых автомобилей К5. Отмечается, что такие машины будут продаваться не только у себя на родине, но и экспортироваться в европейские страны.
Яна Васильева
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