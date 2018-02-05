Названы комплектации и цены на фастбэк KIA Stinger для РФ

Представители KIA раскрыли комплектации и цены самого динамичного в истории бренда автомобиля Stinger для российского рынка. Так, в базовом исполнении модели обойдётся в 1 899 900 рублей, тогда как за «топовую» модификацию придётся заплатить уже 3 229 900 рублей.

Новинку предложат россиянам в пяти комплектациях. Самый доступный вариант Comfort предусматривает наличие заднего привода, тогда как фастбэк с полным приводом оценили от 2 109 900 рублей.Новый KIA Stinger будет доступен в России с 2,0-литровым турбодвигателем, производительность которого может составлять 197 или 247 лошадиных сил. В первом случае отдачу было решено уменьшить из-за возросших акцизов на авто мощнее 200 «лошадок». Помимо этого, автомобиль может оснащаться 370-сильным битурбированным V6 с непосредственным впрыском топлива.Все двигатели сочетаются с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. На разгон до первой «сотни» мощнейшему Stinger нужно всего 4,9 секунды.

Яна Васильева

Уже в «базе» модель получит трёхзонный климат-контроль, парковочные датчики, камеру заднего вида, руль с подогревом и мультимедийный центр с 7-дюймовым дисплеем. Более дорогие версии фастбэка KIA Stinger дополнительно оснастят вентиляцией сидений, панорамной крышей, проекционным дисплеем, аудиосистемой Harman/Kardon и другими опциями.