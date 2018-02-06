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| | Borgward представит серийное крос-купе BX6 в Пекине

Borgward представит серийное крос-купе BX6 в Пекине

Сегодня, 12:53

Компания Borgward намерена в апреле текущего года в рамках Пекинской автовыставки провести презентацию серийного купеобразного кроссовера BX6. Премьера его прототипа состоялась почти два года назад на мотор-шоу в Женеве.

 

Borgward представит серийное крос-купе BX6 в Пекине

 

На сегодняшний день известно, что товарный автомобиль практически полностью сохранит дизайн концепт-кара, за исключением иной радиаторной решётки. Салон новинки будет оформлен в духе BX5. Габариты нового Borgward BX6 окажутся следующими: 4601х1877х1656 мм при 2685 мм колёсной базы.

 

На китайском авторынке кросс-купе будет предлагаться с 1,4- и 2,0-литровыми турбомоторами с отдачей в 150 и 224 лошадиные силы соответственно. Пока неизвестно, планируется ли оснащать данную модель полным приводом.

Новый BX6 будет третьим автомобилем в модельной линейке немецкого бренда, возрождённого при участии компании Foton в 2015 году.

Borgward представит серийное крос-купе BX6 в Пекине

 

Borgward представит серийное крос-купе BX6 в Пекине

 

На сегодняшний день в Китае производятся кроссоверы BX5 и BX7, которые доступны только на местном рынке. Однако в 2019 году компания Borgward намерена начать поставлять свои автомобили в Россию и европейские страны.

 


Яна Васильева
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