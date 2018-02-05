Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

Американская компания Ford выпустила обновленный вариант своего самого компактного автомобиля – Ka+. Помимо нового дизельного двигателя, хэтчбек получил «внедорожную» версию Active.
Помимо этого, новинка получила стабилизатор поперечной устойчивости, модифицированные амортизаторы, улучшенную систему предотвращения опрокидывания и электронный усилитель руля. Под капотом Ford Ka+ Active разместится 1,5-литровый дизельный турбомотор, выдающий 95 лошадиных сил.
В линейку бензиновых агрегатов вошли 1,2-литровый двигатель, предлагаемый в двух вариантах мощности: 70 или 85 «лошадок». В роли трансмиссии во всех случаях выступает 5-диапазонная «механика». Перечень оборудования новинки будет включать в себя задний парктроник, датчик дождя, климат-контроль, подогрев передних кресел и многое другое.