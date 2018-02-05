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| | Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

Вчера, 18:43

Американская компания Ford выпустила обновленный вариант своего самого компактного автомобиля – Ka+. Помимо нового дизельного двигателя, хэтчбек получил «внедорожную» версию Active.

Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

 

После рестайлинга у Ford Ka+ появились более крупные головные фары, иная хромированная решётка радиатора и видоизменённая передняя панель. В свою очередь версию Active можно узнать по пластиковой защите нижней части авто, увеличенному на 23 мм клиренсу и рейлингам на крыше.

 

Помимо этого, новинка получила стабилизатор поперечной устойчивости, модифицированные амортизаторы, улучшенную систему предотвращения опрокидывания и электронный усилитель руля. Под капотом Ford Ka+ Active разместится 1,5-литровый дизельный турбомотор, выдающий 95 лошадиных сил.

В линейку бензиновых агрегатов вошли 1,2-литровый двигатель, предлагаемый в двух вариантах мощности: 70 или 85 «лошадок». В роли трансмиссии во всех случаях выступает 5-диапазонная «механика». Перечень оборудования новинки будет включать в себя задний парктроник, датчик дождя, климат-контроль, подогрев передних кресел и многое другое.

Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

 

Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

 

Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

 

Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

 

Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

 

Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

 

Обновлённый хэтчбек представят в марте на автосалоне в Женеве. На европейский рынок Ford Ka+ и версия Active выйдут до конца текущего года.

 


Яна Васильева
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