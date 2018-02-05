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| | Составлен ТОП-5 советов по откапыванию автомобиля из сугроба

Составлен ТОП-5 советов по откапыванию автомобиля из сугроба

Вчера, 23:00
Синоптики сообщают, что сильные снегопады, которые обрушились на Россию, не будут последними нынешней зимой, поэтому автолюбителям стоит подготовиться к откапыванию своего автомобиля из огромных сугробов. Журналисты российских изданий составили ТОП-5 советов по освобождению машины из «снежного плена».

Составлен ТОП-5 советов по откапыванию автомобиля из сугроба

 

Прежде всего эксперты советуют автолюбителям не затягивать с уборкой снега – слежавшиеся осадки гораздо сложнее убрать, чем свежевыпавший снег. Помимо этого, лучше не пытаться пробить сугроб бампером, так как снег скопится под днищем автомобиля и ещё больше осложнит ситуацию.

Если под рукой нет лопаты, то рекомендуется обратиться за помощью к соседям или дворнику, который уж точно имеет такой инструмент. Помимо этого, дворник не откажется подзаработать и почистить машину от снега.

Также специалисты рекомендуют прогреть мотор автомобиля перед началом движения, так как в такую погоду силовая установка подвергает повышенным нагрузкам и может выйти из строя.

Если автомобиль «отказывается» двигаться вперед, то можно попробовать сдать назад или начать двигаться враскачку. Колеса необходимо держать прямо, а если в багажнике есть компрессор, то шины лучше немного спустить, накачав их после.
Васисуалий Мурчалов
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