Водородный Hyundai Nexo получил автопилот и караоке

Южнокорейский автогигант Hyundai провёл публичную премьеру нового водородного кроссовера Hyundai Nexo, который теперь оснащается беспилотным управление четвертого уровня. Примечательно, что во время длительных путешествий пассажиров будет развлекать встроенная функция караоке.

Васисуалий Мурчалов

Разработчики из Hyundai сообщили, что новый Hyundai Nexo приводится в движение полностью электрическим мотором, источником питания для которого является водородный реактор. Такая модель вместо привычных газов выбрасывает только переработанную чистую воду.Кроссовер оснащается беспилотными технологиями уровня 4, что позволяет автопилоту взять на себя управление в потенциально опасных ситуациях даже в том случае, если нет никакой реакции от водителя. В рамках первых тестов Hyundai Nexo в беспилотном режиме проехал от Сеула до Пхенчанга на скорости в 105 километров в час. Запас хода модели составляет 590 километровНовый Hyundai Nexo оснащается связью нового поколения 5G, что позволяет модели более уверенно использовать навигацию. Серийное производство беспилотных Hyundai Nexo запланировано на 2021 год, а модели максимального пятого уровня автономности дебютируют не ранее 2030 года.