В России появился Volkswagen Tiguan в версии City

Дилеры немецкой марки Volkswagen начали принимать в России заказы на особую модификацию кроссовера Tiguan – City. Согласно официальным данным, цены на новинку стартуют от 1 629 000 рублей.

Новый Volkswagen Tiguan City примечателен эксклюзивным окрасом кузова под названием White Silver. Автомобиль оснастили светодиодной оптикой с 3D-дизайном и легкосплавными колёсными дисками Woodstock размерностью в 17 дюймов.

В арсенале спецверсии появились система доступа в салон без ключа, кнопка запуска двигателя, помощник для движения в потоке, полуавтоматическая парковка Park Assis, камера заднего вида, функция контроля слепых зон Side Assist, стереосистема Composition Media и 8-дюймовый экран системы мультимедиа. В качестве опции покупателям доступна цифровая приборная панель.

Яна Васильева

Моторная гамма Volkswagen Tiguan City включает в себя бензиновые двигатели с отдачей в 125 и 150 лошадиных сил. Силовые агрегаты работают в тандеме с 6-скоростной автоматической трансмиссией. Для более мощной модификации доступна система полного привода 4Motion. Помимо этого, кроссовер может оснащаться 180-сильным бензиновым мотором или 150-сильным «дизелем», для них предусмотрена 7-ступенчатая АКПП.