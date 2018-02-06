Пикап Ram 1500 привёз викингов из Исландии в США

Компания FCA Group в рамках финальной игры плей-офф по американскому футболу Super Bowl 2018 представила рекламный ролик, посвященный новому пикапу Ram 1500 2019 модельного года. На видео можно увидеть, как группа исландских викингов отправляется в Миннесоту на новом американском грузовике.

Васисуалий Мурчалов

Финальная игра по американскому футболу Super Bowl 2018 проходит в городе Миннеаполис, штат Миннесота, а разработчики из Fiat-Chrysler попытались напомнить, что первыми поселенцами этого региона стали именно скандинавские викинги. На новом рекламном ролике можно увидеть, как группа исландских воинов пересекает океан и оказывается на берегах США, путешествуя на пикапе Ram 1500.Примечательно, что грузовик украшен разноцветными щитами викингов, как и скандинавские драккары. Особого шарма ролику придает музыкальное сопровождение, которое сочетает в себе исландские мотивы и песню We Will Rock You.Стоит напомнить, что новый Ram 1500 был представлен публично на автосалоне в Детройте в начале 2018 года. Модель получила новое шасси с использованием алюминия и карбона, что снизило массу пикапа, но не отразилось на его прочности. Моторную линейку составили гибридные моторы E-Torque, основанные на двигателях V6 и V8.