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| | Петербургский авторынок впервые за 5 лет показал рост в 2017 году

Петербургский авторынок впервые за 5 лет показал рост в 2017 году

Сегодня, 13:55
Жители Санкт-Петербурга в прошлом году стали владельцами 138 318 новых автомобилей с учётом LCV, что на 16% превышает показатель годичной давности. Соответствующие данные опубликовало агентство «Auto-Dealer-СПб».

Петербургский авторынок впервые за 5 лет показал рост в 2017 году

 

Динамика продаж, зафиксированная в Северной столице в 2017 году, оказалась лучшей за последнее пятилетие. Аналитики подчеркивают, что в последний раз рынок демонстрировал рост в 2012 году. Тогда автодилерам удалось реализовать свыше 212 000 новых машин.

Эксперты считают, что залогом двухзначного роста в минувшем году стала низкая база 2016 года. Однако по сравнению с показателем за 2012 год, петербургский авторынок уменьшился на 35%. Наибольшее количество автомобилей за месяц с 2015 по 2017 год было продано в декабре прошлого года – 14 784 машины, что на 26% больше, чем годом ранее.

Звание самой популярной марки в Санкт-Петербурге второй год подряд получает Hyundai. Южнокорейский бренд установил на петербургском рынке рекорд по продажам за месяц, реализовав 2 052 машины. Ранее этот рекорд принадлежал Ford, который в декабре 2008 года продал свыше 2 500 своих авто.

В общем объёме реализации новых автомобилей в РФ по итогам прошлого года Санкт-Петербург занял долю в 8,7% против 8,4% в 2016 году. Аналитики считают, что в нынешнем году петербургский авторынок вырастет на 5-10%.
Яна Васильева
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