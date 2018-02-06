Mitsubishi Pajero получил юбилейную версию для Китая

Японская компания Mitsubishi, которая в 2017 году стала частью альянса Renault-Nissan, выводит на рынок лимитированную версию внедорожника Mitsubishi Pajero. Отмечается, что специальная версия выпущена в рамках празднования 100-летия со дня основания компании.

Согласно данным азиатских СМИ, компания Mitsubishi представила новый Mitsubishi Pajero в юбилейной версии. Кузов автомобиля украшен шильдиками и наклейками с названием лимитированного издания, а в салоне появилась отделка из премиальной кожи Nappa, а также декоративные вставки из дорогих сортов дерева.В список оснащения Mitsubishi Pajero входит современный мультимедийный центр с большим тачскрином и поддержкой работы со смартфонами на базе iOS и Android. Под капотом автомобиля скрывается 3,0-литровый бензиновый «атмосферник», который способен генерировать 174 лошадиные силы.Лимитированный Mitsubishi Pajero оснащается 5-диапазонным «автоматом», а также фирменным полным приводом Super Select II, который способен распределять крутящий момент между осями.

Васисуалий Мурчалов

Стоит напомнить, что в текущем году компания Mitsubishi отмечает 100-летие со дня основания бренда. В начале 2018 года разработчики презентовали полностью отреставрированный Mitsubishi Model A 1918 года, который получил шасси и гибридный мотор от Outlander PHEV.