Сызранский изобретатель продает самодельный гусеничный вездеход

Умелец из Сызрани собственноручно собрал вездеход и продаёт его через портал «Авито». Он рассчитывает выручить за свой автомобиль 170 000 рублей.

Вездеход получил мотор от «ГАЗели», гусеницы от транспортной ленты с грунтозацепами из металла и задний мост производства УАЗ. По словам инженера, создавшего машину, её можно отремонтировать в полевых условиях.

Шестиместный вездеход предназначен для путешествий по лесу: панорамное остекление позволяет, находясь в тёплой кабине, любоваться природой. Весит транспортное средство всего 800 килограммов. За доплату продавец предлагает установку более мощного силового агрегата и автоматической трансмиссии.

Инженер Сергей занимается сборкой автомобилей уже 18 лет, большинство своих «творений» он продаёт. На его счету более 10 самодельных машин, причём все они создавались для сельскохозяйственных нужд.

Объявление о продаже вездехода к настоящему моменту собрало более 30 000 просмотров. «Самоделку» также исследовали представители автомобилестроительной отрасли. Однако, по словам инженера, пока он не дождался от них никакой реакции.

Яна Васильева