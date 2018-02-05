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| | Сызранский изобретатель продает самодельный гусеничный вездеход

Сызранский изобретатель продает самодельный гусеничный вездеход

Сегодня, 12:49

Умелец из Сызрани собственноручно собрал вездеход и продаёт его через портал «Авито». Он рассчитывает выручить за свой автомобиль 170 000 рублей.

 

Сызранский изобретатель продает самодельный гусеничный вездеход

 

Вездеход получил мотор от «ГАЗели», гусеницы от транспортной ленты с грунтозацепами из металла и задний мост производства УАЗ. По словам инженера, создавшего машину, её можно отремонтировать в полевых условиях.

 

Шестиместный вездеход предназначен для путешествий по лесу: панорамное остекление позволяет, находясь в тёплой кабине, любоваться природой. Весит транспортное средство всего 800 килограммов. За доплату продавец предлагает установку более мощного силового агрегата и автоматической трансмиссии.

Инженер Сергей занимается сборкой автомобилей уже 18 лет, большинство своих «творений» он продаёт. На его счету более 10 самодельных машин, причём все они создавались для сельскохозяйственных нужд.

 

Сызранский изобретатель продает самодельный гусеничный вездеход

 

Сызранский изобретатель продает самодельный гусеничный вездеход

 

Объявление о продаже вездехода к настоящему моменту собрало более 30 000 просмотров. «Самоделку» также исследовали представители автомобилестроительной отрасли. Однако, по словам инженера, пока он не дождался от них никакой реакции.

 


Яна Васильева
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