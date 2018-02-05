Продажи электрокаров Tesla в России выросли на 59% в 2017 году

За минувший год россияне приобрели 62 новых электрокара Tesla, тогда как годом ранее было продано только 39 американских электромобилей. Так, за год продажи автомобилей Tesla в РФ увеличились на 59%, информирует агентство «АВТОСТАТ».

На седане Tesla Model S выбор остановили 14 российских автолюбителей, тогда как кроссоверы Model Х купили 48 человек. Любопытно, что в 2016 году SUV марки был менее популярным в России. Так, Model X разошёлся в количестве 19 единиц, а Model S – 20 авто.

Именно благодаря росту спроса на кроссоверы наблюдается столь существенное увеличение российских продаж Tesla. Из 62 электрокаров, добравшихся до РФ, 36 попали к владельцам из Москвы. Ещё 11 таких машин появились на дорогах Подмосковья. В итоге столичный регион занял три четверти от общего количества реализованных в России электрокаров Tesla.

Кроме того, шесть автомобилей марки получили петербургские номера, три машины было зарегистрировано в Татарстане, две – в Ростовской области. По одному электромобилю приобрели жители Приморского и Хабаровского краев, Тверской и Воронежской областей.

В общей сложности за 2017 год в России удалось реализовать 95 новых автомобилей, работающих только на электрической тяге. Это на 28% превышает показатель за 2016 год, сообщает «АВТОСТАТ».

Яна Васильева