Кроссовер Zotye T500 получил официальный ценник

Скандально известная китайская компания Zotye озвучила стоимость нового «паркетника» Zotye T500, который дебютирует на автомобильном рынке Поднебесной в марте текущего года. Отмечается, что за модель в базовой комплектации китайским автолюбителям придётся выложить как минимум 78 800 юаней, что эквивалентно примерно 703 000 рублей по актуальному курсу.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным китайских автомобильных изданий, новый кроссовер Zotye T500 приводится в движение 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который способен генерировать 156 лошадиных сил. Новинка оснащается безальтернативной системой переднего привода, а покупатели смогут выбрать между 5-ступенчатой «механикой» и 7-диапазонным вариатором с двумя сцеплениями.Уже в базовом варианте исполнения, который стоит 78 800 юаней (703 000 рублей), новый Zotye T500 оснащается четырьмя подушками безопасности, мультимедийным центром с большим дисплеем, системой стабилизации, кожаной отделкой салона и многим другим.Что касается «топового» Zotye T500, то такая модель будет стоить уже 123 800 юаней (примерно 1 104 000 рублей). Эта модель получает адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, панорамную крышу, систему автоматической парковки, мониторинг слепых зон и многие другие ассистенты.