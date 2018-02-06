Кроссовер Zotye T500 получил официальный ценник

Согласно данным китайских автомобильных изданий, новый кроссовер Zotye T500 приводится в движение 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который способен генерировать 156 лошадиных сил. Новинка оснащается безальтернативной системой переднего привода, а покупатели смогут выбрать между 5-ступенчатой «механикой» и 7-диапазонным вариатором с двумя сцеплениями.
Уже в базовом варианте исполнения, который стоит 78 800 юаней (703 000 рублей), новый Zotye T500 оснащается четырьмя подушками безопасности, мультимедийным центром с большим дисплеем, системой стабилизации, кожаной отделкой салона и многим другим.
Что касается «топового» Zotye T500, то такая модель будет стоить уже 123 800 юаней (примерно 1 104 000 рублей). Эта модель получает адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, панорамную крышу, систему автоматической парковки, мониторинг слепых зон и многие другие ассистенты.