"АвтоВАЗ" обустроит LADA Vesta и Xray японским вариатором от Jatco

Российский седан LADA Vesta может в скором времени лишиться автоматической трансмиссии, на смену которой придёт вариатор. Об этом пишет ряд автомобильных СМИ.

Новой бесступечатой коробкой передач обзаведётся не только LADA Vesta, но и кросс-хэтчбек Xray. При этом в компании планируют перестать предлагать данные модели с привычным «автоматом».

В настоящее время специалисты компании занимаются адаптацией японской вариаторной трансмиссии Jatco JF011E/015 E, которая применяется на автомобилях от Renault, Citroen, Mitsubishi, Nissan и Suzuki. Процесс адаптации потребует немало времени, поэтому автомобили с новой трансмиссией поступят в продажу не ранее середины 2019 года.

Отмечается, что модифицированный вариатор будет сочетаться с 1,6-литровым мотором H4 разработки Nissan. Вместе с тем инсайдеры сообщают, что этот двигатель может заменить 1,8-литровый 122-сильный аналог от ВАЗ.

Также стало известно, что сегодня обсуждаются вопросы, касающиеся производства коробки передач Jatco JF011E/015 E на территории РФ. В частности, рассматривается уровень локализации, тогда как со сроками и местом производства в компании уже определились. Правда, эти данные пока сохраняются в секрете.

Яна Васильева