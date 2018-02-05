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| | Россиян удивила «маршрутка-лимузин» из Волгограда

Россиян удивила «маршрутка-лимузин» из Волгограда

Вчера, 22:00
На страницах социальных сетей обсуждают необычную маршрутку, которая была замечена на дорогах Волгограда. Отмечается, что пассажирская «ГАЗель» получила удлиненную колёсную базу, что сделало автобус схожим с лимузином.

Россиян удивила «маршрутка-лимузин» из Волгограда

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, в Волгограде работает микроавтобус «ГАЗель», который имеет нестандартную удлиненную колёсную базу, что позволяет водителю маршрутного такси увезти больше пассажиров. Снимок довольно быстро разошёлся по социальным сетям и развлекательным порталам.

Местные жители, которым удалось прокатиться в «люксовой маршрутке», отмечают, что микроавтобус рассчитан на 20 посадочных мест. Маршрутка оснащается двумя люками на крыше, а в салоне можно рассмотреть шов от сварки двух разных «ГАЗелей».

Пользователи социальных сетей окрестили необычный автобус «Gazelle Vagen Luxury Edition» и отметили, что модель может вполне сносно обслуживать свадьбы. К сожалению, не сообщается, является ли такая конструкция кузова допустимой для сертифицированной перевозки людей.
Васисуалий Мурчалов
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