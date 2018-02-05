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| | Названа пятёрка самых красивых автомобилей 2017 года

Названа пятёрка самых красивых автомобилей 2017 года

Вчера, 20:00

Вчера, 4 февраля, в Париже завершился автомобильный фестиваль, в ходе которого были раскрыты самые привлекательные машины 2017 года. Члены жюри оценивали не только серийные модели, но и прототипы.

 

Названа пятёрка самых красивых автомобилей 2017 года

 

Самым красивым авто года был признан Alpine A110, дебютировавший в марте минувшего года на автосалоне в Женеве. Двухместное спорткупе стало первым автомобилем возрождённого бренда. «Серебро» смог заполучить кроссовер BMW X2, а замкнул ТОП-3 DS7 Crossback, который также завоевал награду за лучший салон. Четвёртое и пятое места разделили Volvo XC60 и Jaguar F-Pace.

 

Суперкаром 2017 года стал представленный в Женеве McLaren 720S, оснащённый 4,0-литровым 720-сильным мотором V8 с двойным турбонаддувом. Среди концепт-каров жюри отметило дизайн Mazda Concept Vision Coupe, который был продемонстрирован в Токио минувшей осенью. Любопытно, что в 2016 году в этой номинации победа также отправилась в «копилку» Mazda.

 

Названа пятёрка самых красивых автомобилей 2017 года

 

Названа пятёрка самых красивых автомобилей 2017 года

 

Названа пятёрка самых красивых автомобилей 2017 года

 

Названа пятёрка самых красивых автомобилей 2017 года

 

Самым футуристичным прототипом оказался Pop.Up, над которым работали специалисты из Italdesign и Airbus. Кроме того, концептуальный Renault Symbioz члены жюри назвали самым креативным. Статус «Лучшего автомобильного дизайнера 2017 года» смог заполучить главный дизайнер компании Land Rover Джерри МакГоверн.

 


Яна Васильева
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