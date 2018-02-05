Названа пятёрка самых красивых автомобилей 2017 года

Вчера, 4 февраля, в Париже завершился автомобильный фестиваль, в ходе которого были раскрыты самые привлекательные машины 2017 года. Члены жюри оценивали не только серийные модели, но и прототипы.

Самым красивым авто года был признан Alpine A110, дебютировавший в марте минувшего года на автосалоне в Женеве. Двухместное спорткупе стало первым автомобилем возрождённого бренда. «Серебро» смог заполучить кроссовер BMW X2, а замкнул ТОП-3 DS7 Crossback, который также завоевал награду за лучший салон. Четвёртое и пятое места разделили Volvo XC60 и Jaguar F-Pace.

Суперкаром 2017 года стал представленный в Женеве McLaren 720S, оснащённый 4,0-литровым 720-сильным мотором V8 с двойным турбонаддувом. Среди концепт-каров жюри отметило дизайн Mazda Concept Vision Coupe, который был продемонстрирован в Токио минувшей осенью. Любопытно, что в 2016 году в этой номинации победа также отправилась в «копилку» Mazda.

Самым футуристичным прототипом оказался Pop.Up, над которым работали специалисты из Italdesign и Airbus. Кроме того, концептуальный Renault Symbioz члены жюри назвали самым креативным. Статус «Лучшего автомобильного дизайнера 2017 года» смог заполучить главный дизайнер компании Land Rover Джерри МакГоверн.

Яна Васильева