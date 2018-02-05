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| | Бюджетный седан Toyota Vios дебютирует на Auto Expo 2018

Бюджетный седан Toyota Vios дебютирует на Auto Expo 2018

Сегодня, 12:10
Японская корпорация Toyota планирует представить новый бюджетный седан Toyota Vios в рамках автомобильной выставки Auto Expo 2018, которая откроется в Индии уже 7 февраля нынешнего года. На страницах азиатских СМИ появились первые тизерные изображения модели.

 

Судя по опубликованным тизерным фото, новый бюджетный седан Toyota Vios для автомобильного рынка Индии представляет собой несколько пересмотренную недорогую «четырехдверку» Toyota Yaris Ativ, премьера которой состоялась два месяца назад в Таиланде. Новинка примечательна большой зауженной оптикой, хромированными дверными ручками, а также небольшими стальными колёсами.

Что касается габаритных размеров, то новый Toyota Vios получит 4 425 мм длины, ширина и высота составят 1 730 мм и 1 475 мм соответственно, а колёсная база растянется до 2 550 мм. Под капотом бюджетного седана расположится 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, мощность которого составляет 105 лошадиных сил. На выбор клиентам предложат МКПП и роботизированный вариатор CVT.

Бюджетный седан Toyota Vios дебютирует на Auto Expo 2018

 

В зависимости от выбранного варианта исполнения новый Toyota Vios может оснащаться 16-дюймовыми легкосплавными дисками, 7,0-дюймовой мультимедийной системой, кондиционером, семью подушками безопасности, а также системой бесключевого доступа к салону и зажиганию.
Васисуалий Мурчалов
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