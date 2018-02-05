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| | Названы самые дорогие автомобили на рынке России

Названы самые дорогие автомобили на рынке России

Сегодня, 11:50
Аналитики агентства «Автостат-инфо» исследовали цены на новые машины на авторынке России. В результате специалисты перечислили самые дорогие из них.

Названы самые дорогие автомобили на рынке России

 

 

Возглавил список самых дорогих авто Rolls-Royce Phantom. В декабре в России приобрели сразу две модели стоимостью по 35 865 000 рублей. Второе место в рейтинге присвоили Rolls Royce Dawn стоимостью 28 168 000 рублей, однако производителю удалось реализовать только один экземпляр.

Замыкает тройку лидеров еще одна модель автопроизводителя – Rolls-Royce Ghost. Автомобиль предлагают за 24 700 000 рублей. При этом нашлось сразу четыре владельца. Следом в рейтинге самых дорогих авто в России оказался Bentley Mulsanne стоимостью 23 534 000 рублей, однако в 2017 году был продан только один экземпляр.

Первую пятерку самых дорогих машин авторынка России замыкает суперкар Ferrari 812, который также нашел только одного покупателя. Его предлагают за 22 400 000 рублей. Шестое место досталось Tesla Model X стоимостью 22 326 000 рублей, который нашел сразу четырех клиентов.

Далее идет Ferrari GTC4 Lusso за 19 650 000 рублей и кроссовер Bentley Bentayga стоимостью 14 000 000 рублей. Замыкает ТОП самых дорогих машин на российском рынке Ferrari F12 стоимостью 13 400 000 рублей.
Татьяна Рязанская
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