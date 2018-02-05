Компания Mitsubishi отзывает почти 227 тыс. автомобилей

Представители американского офиса японской компании Mitsubishi сообщают, что в ближайшее время в Соединенных Штатах стартует масштабная отзывная кампания, которая затронет 226 995 автомобилей бренда. Отмечается, что такое решение принято сразу из-за нескольких технических дефектов.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным американского портала Carscoops, компания Mitsubishi в Соединенных Штатах отзывает внедорожники Mitsubishi Outlander, выпущенные с 2014 по 2016 год, а также Mitsubishi Outlander Sport, которые сходили с конвейера с 2013 по 2016 год. Суммарно в США насчитывается 170 354 таких автомобиля.Проблема связана с неисправным валом стояночного тормоза, который может быть подвержен коррозии из-за попадания воды в задние тормозные суппорты. Такая проблема может привести к тому, что внедорожник неожиданно покатится, стоя на парковке.Помимо этого, японские разработчики отзывают Mitsubishi Outlander 2007-2010, Mitsubishi Lancer 2009-2010, Mitsubishi Lancer Evolution 2010 и модель Lancer Sportback. Все эти автомобили имеют недостаточно закреплённые панорамные люки на крыше, которые могут отвалиться во время движения, что опасно для других автомобилей в потоке. Всего разработчики насчитали 56 641 такой автомобиль.