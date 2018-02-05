Китайцы хотят завалить мир дешевыми автомобилями

Крупнейший автопроизводитель Китая China FAW Group по итогам 2017 года выпустил 3 408 000 новых автомобилей. Специалисты отмечают, что это в три раза превышает показатели всех производителей России.

Татьяна Рязанская

Несмотря на то, что производство автомобилей в России выросло на 7,2%, выпуск автомобилей производителем FAW превышает показатели страны втрое. Производители РФ экспортировали порядка 40 000 авто, что составляет лишь 1% от общего объема производства. Тогда как количество импортируемых авто выросло на 92,7%, в результате автопарк России пополняется преимущественно китайскими авто.Компания China FAW Group на данный момент намерена наращивать экспортные поставки, и сделала эту задачу приоритетной. На данный момент производитель предоставляет свою продукцию 48 государствам. В результате было экспортировано машин на 790 000 000 долларов.Стоит отметить, что компания China FAW Group собирает также автомобили крупных производителей. Китайская компания сотрудничает с General Motors, Ford, Mazda, Toyota и Volkswagen.