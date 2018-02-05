Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Китайцы хотят завалить мир дешевыми автомобилями

Китайцы хотят завалить мир дешевыми автомобилями

Сегодня, 11:38
Крупнейший автопроизводитель Китая China FAW Group по итогам 2017 года выпустил 3 408 000 новых автомобилей. Специалисты отмечают, что это в три раза превышает показатели всех производителей России.

Китайцы хотят завалить мир дешевыми автомобилями

 

Несмотря на то, что производство автомобилей в России выросло на 7,2%, выпуск автомобилей производителем FAW превышает показатели страны втрое. Производители РФ экспортировали порядка 40 000 авто, что составляет лишь 1% от общего объема производства. Тогда как количество импортируемых авто выросло на 92,7%, в результате автопарк России пополняется преимущественно китайскими авто.

Компания China FAW Group на данный момент намерена наращивать экспортные поставки, и сделала эту задачу приоритетной. На данный момент производитель предоставляет свою продукцию 48 государствам. В результате было экспортировано машин на 790 000 000 долларов.

Стоит отметить, что компания China FAW Group собирает также автомобили крупных производителей. Китайская компания сотрудничает с General Motors, Ford, Mazda, Toyota и Volkswagen.
Татьяна Рязанская
Новости по теме
В 2017 году производство автомобилей в России выросло на 21%
В 2017 году производство автомобилей в России выросло на 21%

Согласно информации Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2017 году российские автомобилестроительные заводы смогли выпустить порядка 1

Производство авто в Петербурге выросло на 27%
Производство авто в Петербурге выросло на 27%

Михаил Чаплыгин, гендиректор «Auto-Dealer-СПб», сообщил, что производство автомобилей за восемь на заводах Санкт-Петербурга выросло на 27% в сравнении с

С января по апрель производство легковых авто в России выросло на 22,3%
С января по апрель производство легковых авто в России выросло на 22,3%

Объём производства легковых автомобилей на российских предприятиях за первые четыре месяца текущего года увеличился на 22,3% относительно аналогичного периода

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости