Hyundai может организовать в РФ выпуск двигателей и трансмиссий

Руководство компании Hyundai рассматривает возможности наладить на территории РФ производство моторов и трансмиссий. Как отметил управляющий директор российского офиса марки Алексей Калицев, решение о вложении средств в данные проекты, скорее всего, примут до конца 2018 года.

В ходе интервью для агентства RNS господин Калицев добавил, что поскольку пока не было принято окончательного решения по обсуждаемому вопросу, рано говорить о размере инвестиций.

«Сейчас мы серьезным образом изучаем различные возможности, в том числе по производству двигателей и трансмиссий, но пока говорить об этом решении преждевременно. Идет согласование и с Минпромторгом и со штаб-квартирой», – заявил он.

Ранее появилась информация, что для увеличения объёма производства на предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге могут быть введены рабочие смены в выходные дни. На сегодняшний день завод работает пять дней в неделю в три смены, при этом в субботу и воскресенье выполняются технологические процессы.

По словам Алексея Калицева, в подобных нововведениях нет необходимости, поскольку в настоящее время производственные планы соответствуют уровню спроса на рынке. В нынешнем году предприятие должно выпустить свыше 235 000 автомобилей Hyundai и KIA, что является рекордным значением.

Яна Васильева