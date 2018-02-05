Nissan и Infiniti выпустят шесть электрокаров в ближайшие пять лет

Компания Nissan и премиальный суббренд Infiniti в течение пяти следующих лет пополнят свою линейку шестью полностью электрическими новинками. Суммарно альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует выпустить 12 новых электрокаров до 2022 года.

Васисуалий Мурчалов

Ташихиро Хираи, вице-президент Nissan по инжинирингу и моторной линейке, во время общения с журналистами Automotive News заявил, что в ближайшие пять лет бренды Nissan и Infiniti выпустят шесть электрокаров. Отмечается, что под премиальным брендом Infiniti выйдут две зелёные новинки, а линейка Nissan расширится четырьмя электрокарами.Господин Хираи подчеркнул, что речь идёт о полностью электрических, а не о гибридных автомобилях линейки Nissan e-Power. Стоит отметить, что модели с системой e-Power пользуются большим спросом на автомобильном рынке Японии, поэтому в скором времени их могут представить в США и Европе.Стоит напомнить, что в начале января 2018 года в рамках автосалона в Детройте Хирото Сайкава, генеральный директор Nissan, заявил, что в будущем Infiniti станет полностью электрифицированным брендом. С 2021 года премиальный суббренд будет выпускать исключительно гибридные или полностью электрические новинки.