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| | Mercedes-Benz приступил к тестам нового электрического кроссовера EQ

Mercedes-Benz приступил к тестам нового электрического кроссовера EQ

Сегодня, 00:31

Не секрет, что немецкая компания Mercedes-Benz создала отдельный суббренд EQ, под котором будут выпускаться только полностью электрические модели. Не так давно первый электромобиль марки фотошпионам удалось запечатлеть во время дорожных тестов.

 

Mercedes-Benz приступил к тестам нового электрического кроссовера EQ

 

В обозримом будущем на мировой рынок должны выйти минимум три новых автомобиля под брендом EQ. Судя по свежим шпионским снимком, первым из них окажется кроссовер с электрической силовой установкой, при этом основным конкурентом новинки станет Jaguar I-Pace.

 

Внешний вид немецкий кроссовер будет выполнен в духе прототипа Generation EQ Concept. На сегодняшний день автопроизводитель Mercedes-Benz не раскрывает никаких данных о технической составляющей грядущей модели.

Предположительно её силовая установка будет включать два электромотора, как у концепта. В сумме их производительность достигает 402 лошадиные силы при крутящем моменте в 700 Нм. В перспективе модельная линейка EQ расширится за счёт компактного кроссовера и седана.


Яна Васильева
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