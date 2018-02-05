Mercedes-Benz приступил к тестам нового электрического кроссовера EQ

Не секрет, что немецкая компания Mercedes-Benz создала отдельный суббренд EQ, под котором будут выпускаться только полностью электрические модели. Не так давно первый электромобиль марки фотошпионам удалось запечатлеть во время дорожных тестов.

В обозримом будущем на мировой рынок должны выйти минимум три новых автомобиля под брендом EQ. Судя по свежим шпионским снимком, первым из них окажется кроссовер с электрической силовой установкой, при этом основным конкурентом новинки станет Jaguar I-Pace.

Внешний вид немецкий кроссовер будет выполнен в духе прототипа Generation EQ Concept. На сегодняшний день автопроизводитель Mercedes-Benz не раскрывает никаких данных о технической составляющей грядущей модели.

Предположительно её силовая установка будет включать два электромотора, как у концепта. В сумме их производительность достигает 402 лошадиные силы при крутящем моменте в 700 Нм. В перспективе модельная линейка EQ расширится за счёт компактного кроссовера и седана.

Яна Васильева