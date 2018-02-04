В США продают ЗАЗ-968 1978 года с украинскими номерами за 14 000 долларов

Жители Флориды опубликовал объявление о продаже раритетного «Запорожца», сошедшего с конвейера в далёком 1978 году. Ввиду редкости машины для США её оценили в 14 000 долларов, что эквивалентно 790 000 рублей по актуальному курсу валют. На российском авторынке за аналогичную сумму можно приобрести абсолютно новый Kia Rio, причём не с самым бедным оснащением.
Продавец отмечает в объявлении, что предлагаемый ЗАЗ-968 подвергся полной реставрации и на сегодняшний день находится в отличном состоянии. В частности, у автомобиля восстановили салон и перекрасили кузов.
Любопытно, что, хотя машину поставили на учёт в Соединённых Штатах, за задним стеклом можно заметить украинские номерные знаки. Как и когда «Запорожец» попал из Украины в США, к сожалению, не уточняется.