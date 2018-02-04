Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Nissan Patrol получил экстремальную «снежную» версию

Nissan Patrol получил экстремальную «снежную» версию

Вчера, 16:27
Японская компания Nissan в рамках автосалона в Чикаго, который начнет свою работу уже через несколько недель, представит особый внедорожник Nissan Armada в версии Snow Patrol. Стоит напомнить, что Nissan Armada известен российским автолюбителям под названием Nissan Patrol.

Nissan Patrol получил экстремальную «снежную» версию

 

Компания Nissan планирует удивить гостей международного автосалона в Чикаго несколькими необычными концептами, которые ориентированы на движение по заснеженным дорогам. Одной из новинок станет специальная версия для Nissan Patrol, который является настоящим рамным внедорожником и флагманом линейки SUV японского бренда.

Стоит отметить, что автомобиль получил простые, но эффективные модификации. Новый Nissan Armada Snow Patrol имеет завышенный дорожный просвет, а также особые 20-дюймовые колёсные диски Cognito Series 61, «обутые» в покрышки для экстремального бездорожья.

Помимо этого, новый Nissan Armada Snow Patrol оснащается дополнительными светодиодными осветителями на крыше и крепким багажником. Отмечается, что внедорожник способен взять на прицеп более 5 400 килограммов. Сидения модели получили отделку из белоснежной кожи, а кузов оформлен синими аэрографическими узорами.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Кроссовер Nissan Armada 2018 получает интеллектуальное зеркало заднего вида
Кроссовер Nissan Armada 2018 получает интеллектуальное зеркало заднего вида

Представители японского бренда Nissan представили новый полноразмерный кроссовер Nissan Armada 2018 модельного года. Отмечается, что модель получила

Nissan прекратила продажи внедорожника Patrol в России
Nissan прекратила продажи внедорожника Patrol в России

Nissan полностью прекратила продажи своего полноразмерного внедорожника Patrol на территории РФ. На сайте уже нет совершенно никакой информации об автомобиле.

Внедорожник Nissan Patrol стал рекордсменом по мощности и скорости
Внедорожник Nissan Patrol стал рекордсменом по мощности и скорости

Автопроизводители японского внедорожника Nissan Patrol пообещали установить на новинку двигатель мощностью в 2 500 лошадиных сил. Специально подготовленный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости