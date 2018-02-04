Nissan Patrol получил экстремальную «снежную» версию

Японская компания Nissan в рамках автосалона в Чикаго, который начнет свою работу уже через несколько недель, представит особый внедорожник Nissan Armada в версии Snow Patrol. Стоит напомнить, что Nissan Armada известен российским автолюбителям под названием Nissan Patrol.

Васисуалий Мурчалов

Компания Nissan планирует удивить гостей международного автосалона в Чикаго несколькими необычными концептами, которые ориентированы на движение по заснеженным дорогам. Одной из новинок станет специальная версия для Nissan Patrol, который является настоящим рамным внедорожником и флагманом линейки SUV японского бренда.Стоит отметить, что автомобиль получил простые, но эффективные модификации. Новый Nissan Armada Snow Patrol имеет завышенный дорожный просвет, а также особые 20-дюймовые колёсные диски Cognito Series 61, «обутые» в покрышки для экстремального бездорожья.Помимо этого, новый Nissan Armada Snow Patrol оснащается дополнительными светодиодными осветителями на крыше и крепким багажником. Отмечается, что внедорожник способен взять на прицеп более 5 400 килограммов. Сидения модели получили отделку из белоснежной кожи, а кузов оформлен синими аэрографическими узорами.