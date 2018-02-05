Первый Rolls-Royce Phantom продали в 1,5 раза дороже розничной цены

Аукцион, на котором был продан первый Rolls-Royce Phantom свежей генерации, был частью «Зимнего фестиваля вина», который проводится в Нейплсе, штат Флорида. Хозяевами новейшего седана стали Джон Мейсон и его супруга Бонни, проживающие в штате Огайо.
Помимо автомобиля, семья получила бутылку вина от Alpha Omega, а также возможность стать судьями на конкурсе «Автомобиль года» от издания Robb Report. Деньги, вырученные от продажи Rolls-Royce Phantom, будут переданы в благотворительный фонд Naples Children & Education Foundation.
Напомним, дебют нового Rolls-Royce Phantom состоялся летом прошлого года. В основу авто легла платформа «Архитектура роскоши». Данное шасси в будущем могут использовать на других моделях Rolls-Royce, к примеру, на первом внедорожнике марки, известном под именем Project Cullinan.
Седан оснащается 12-цилиндровым битурбированным двигателем, который при объёме в 6,75 литра генерирует 571 лошадиную силу и 900 Нм. Новинка также может похвастаться системой полного привода и адаптивной пневмоподвеской.