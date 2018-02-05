Первый Rolls-Royce Phantom продали в 1,5 раза дороже розничной цены

Компания Rolls-Royce в рамках аукциона смогла продать первый экземпляр последнего поколения Phantom за внушительные 780 000 долларов, что эквивалентно 44 000 000 рублей. Отмечается, что розничная цена автомобиля составляет менее 500 000 долларов.

Аукцион, на котором был продан первый Rolls-Royce Phantom свежей генерации, был частью «Зимнего фестиваля вина», который проводится в Нейплсе, штат Флорида. Хозяевами новейшего седана стали Джон Мейсон и его супруга Бонни, проживающие в штате Огайо.Помимо автомобиля, семья получила бутылку вина от Alpha Omega, а также возможность стать судьями на конкурсе «Автомобиль года» от издания Robb Report. Деньги, вырученные от продажи Rolls-Royce Phantom, будут переданы в благотворительный фонд Naples Children & Education Foundation.Напомним, дебют нового Rolls-Royce Phantom состоялся летом прошлого года. В основу авто легла платформа «Архитектура роскоши». Данное шасси в будущем могут использовать на других моделях Rolls-Royce, к примеру, на первом внедорожнике марки, известном под именем Project Cullinan.

Яна Васильева

Седан оснащается 12-цилиндровым битурбированным двигателем, который при объёме в 6,75 литра генерирует 571 лошадиную силу и 900 Нм. Новинка также может похвастаться системой полного привода и адаптивной пневмоподвеской.