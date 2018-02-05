Citroen возродит компактный хэтчбек C4

Французский хэтчбек Citroen C4 получил последнее обновление в 2014 году и с тех пор не пользуется спросом на европейском и мировом рынках. Наряду с этим разработчики планируют серьёзно пересмотреть модель и вновь седлать её привлекательной для клиентов.

Васисуалий Мурчалов

Компактный хэтчбек Citroen C4 существенно уступал конкурентам в лице Volkswagen Polo и Renault Clio, а создание «внедорожной» версии C4 Cactus также не смогло спасти плачевного положения автомобиля. Наряду с этим разработчики уверяют, что модель по-прежнему остается важной для бренда.Линда Джексон, глава компании Citroen, во время общения с журналистами британского портала Auto Express отметила, что Citroen C4 не будет снят с производства, также, как и кроссовый Cactus. Вместе с тем разработчики могут серьёзно пересмотреть модель и создать несколько другой хэтчбек сегмента C. Госпожа Джексон отметила, что новый Citroen C4 не будет традиционным автомобилем – модель получит нестандартный и свежий дизайн.Напомним, что хэтчбек Citroen C4 был представлен публично в 2010 году, а спустя четыре года модель сменила поколение и разделила производственную платформу с Peugeot 308. Примечательно, что Peugeot 308 стал «Автомобилем года в Европе» в 2014 году. Пока более подробной информации о обновленном Citroen C4 пока нет.