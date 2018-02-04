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| | Volvo выпустит первый электрокар в 2019 году

Volvo выпустит первый электрокар в 2019 году

Сегодня, 13:48

Шведская компания Volvo сообщила о планах выпустить несколько электрокаров, гибридов и «мягких» гибридов. Первый экологически чистый автомобиль марки увидит свет уже в следующем году.

Volvo выпустит первый электрокар в 2019 году

 

Как пишет Autocar, новый электрокар на основе прототипа 40.2 войдёт в семейство сохранив дизайн концепт-кара. В основу автомобиля ляжет платформа CMA, на которой Volvo и Geely строят компактные модель, в том числе XC40.

 

В настоящее время специалисты Volvo уже работают над новым купеобразным хэтчбеком. Соответствующие данные подтвердил глава отдела исследований и разработок компании Хенрик Грин, отметив, что машина получит модульную аккумуляторную систему.

Ожидается, что запас хода модели составит около 500 километров. Компания Volvo также может выпустить полностью электрический XC40. Отметим, что бренд Polestar, принадлежащий Volvo, намерен презентовать, помимо Polestar 1, ещё три новинки.

Volvo выпустит первый электрокар в 2019 году

 

Volvo выпустит первый электрокар в 2019 году

 

Среднеразмерный электрокар Polestar 2 появится до конца будущего года, а к 2020 году выйдет кроссовер Polestar 3 с нулевым уровнем выбросов. Наконец, Polestar 4 увидит свет до конца 2020 года. Ожидается, что данная модель окажется кабриолетом на базе Polestar 1.

 


Яна Васильева
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